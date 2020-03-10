В Италии ради борьбы с вирусом SARS-CoV-2 с 10 марта запрещены любые собрания, заявил премьер Конте. Школы и вузы закрыты до апреля. Отменены спортивные мероприятия за исключением международных.

Власти Италии расширяют ограничения на передвижение, вызванные распространением коронавируса SARS-CoV-2. С 10 марта они будут действовать по всей стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте в понедельник, 9 марта. Среди прочего, запрещены любые собрания, сообщил глава правительства. Он призвал всех жителей «оставаться дома» и выходить только по работе или неотложным делам.

Кроме того, школы и университеты останутся закрытыми до 3 апреля, добавил Конте. Однако общественный транспорт продолжит работу, отметил премьер.

Несколькими днями ранее карантин был введен в северных провинциях Италии. Въезд и выезд стал возможен только «по серьезным и неотложным причинам». Эти меры затронули более четверти населения страны.

Между тем Национальный олимпийский комитет Италии на заседании с участием представителей профильных федераций 9 марта распорядился до 3 апреля не проводить спортивные мероприятия на уровне страны. Однако решение не касается международных соревнований, отмечается в заявлении комитета.

Италия лидирует в Европе по распространению легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа. Заражение выявлено у 9172 человек, 463 скончались, 724 уже выздоровели.