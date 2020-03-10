За кражу денег у прихожан церкви, собравшихся на литургию, задержан 38-летний неоднократно судимый житель Витебска, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Прийти на воскресную службу в церковь ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя областного центра подтолкнула не любовь к богу, а погоня за чужим имуществом.

Пока прихожане находились на мессе, воришка зашел в импровизированный гардероб и принялся обыскивать висевшие там вещи. В кармане одной из курток подозреваемый нашел кошелек, в котором были деньги на сумму в 400 рублей. С украденным мужчина скрылся с места преступления. По дороге он избавился от кошелька и попытался потратить наличность.

Усилиями сотрудников уголовного розыска Железнодорожного РОВД подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении витебчанина следователями возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к совершению других преступлений на территории города и области.