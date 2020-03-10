Ряд компаний оформили маршрутные поручения на прокачку нефти по нефтепроводу на НПЗ Беларуси в марте.

«На настоящий момент на «Нафтан» оформлены маршрутные поручения на 177 тыс. тонн, на Мозырь — на 31 тыс. тонн», — сообщил «Интерфаксу» советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

«Есть все документы для прокачки этих объемов», — сказал он.

По его словам, в «Транснефти» поступили еще заявки на прокачку нефти в Беларусь в марте, но они пока не оформлены.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года практически нет регулярных поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Ежемесячные поставки нефти из РФ на заводы республики в прошлом году составляли около 1,5 млн тонн. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева — «Русснефтью» и «Нефтисой». «Белнефтехим» сообщал, что в феврале белорусские НПЗ работали с загрузкой 50%.

На белорусские НПЗ в феврале по системе Транснефти было поставлено 302 тыс. тонн нефти.

«Белнефтехим» накануне сообщил, что пять небольших российских нефтяных компаний впервые начали поставки нефти в Беларусь, цена сформирована без учета премии. По информации концерна, в марте суммарный объем поставок от них составит около 200 тыс. тонн. Поставки идут как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом. «Белнефтехим» также подтвердил, что поставки НК Группы «Сафмар» Михаила Гуцериева в Беларусь в марте составят 300 тыс. тонн, а суммарный объем поставок за счет всех источников (с учетом танкерной нефти по северному направлению — через Клайпеду 160 тыс. тонн, и южному — через Одессу 250 тыс. тонн) сложится на уровне 1 млн тонн.