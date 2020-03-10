Законопроект о ратификации соглашения об упрощении визового режима с ЕС в ближайшее время поступит в Палату представителей, сообщил БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Беларусь и Европейский союз подписали соглашение 8 января в Брюсселе. Документ предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора.

Стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях.

Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.