Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об обнулении президентских сроков, если с этим согласится Конституционный суд, передает «Росбалт».

«Это означает снятие ограничений для президента и позволит ему в будущем участвовать в выборах. Разумеется, в случае, если граждане поддержат такую поправку, в принципе этот вариант был бы возможным, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и положениям Конституции», — заявил Путин, выступая в Госдуме.

«Мы ведь принимаем не новую Конституцию, а вносим только значимые новые изменения, но в целом менять саму Конституцию считаю нецелесообразным даже для президентской власти», — добавил Путин.

По его словам, норму, позволяющую обнулить президентские сроки для действующего президента, необходимо «обязательно направить для оценки в Конституционный суд».

Обнулить президентские сроки для действующего президента ранее 10 марта предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. По ее мнению, также можно было бы рассмотреть возможность убрать из Конституции ограничения президентских сроков в принципе.

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