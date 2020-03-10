Повышены цены на драгметаллы, скупаемые у населения

Минфин установил новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Сделано это постановлением от 4 марта 2020 года № 8. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В соответствии с ним, повысилась стоимость золота, серебра, платины и палладия. Так, например, за 1 грамм золота 585 пробы теперь дадут 56,83 рубля (ранее было 51,86 рубля), за 1 грамм серебра 925 пробы – 1,00 рубля (ранее было 0,94 рубля).

Напомним, последний раз цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц, менялись с 5 февраля 2020 года. Тогда выросла стоимость золота, платины и палладия, а серебра – чуть понизилась.

Нынешнее постановление вступает в силу с 11 марта 2020 года. Оно не касается цен, применяемых при купле-продаже банками и НКФО драгметаллов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

Скупочные цены в белорусских рублях по пробам за грамм металла