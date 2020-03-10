С 10 марта Польша из-за распространения коронавируса вводит санитарный контроль на границах с Беларусью, Украиной и Россией.

Как сообщает «Радио Польша», санитарный контроль будет действовать круглосуточно. На пунктах пропуска будут дежурить кареты скорой помощи, а медики будут проверять всех водителей и пассажиров, въезжающих в страну. В случае выявления симптомов вирусной инфекции людей ждет госпитализация, говорится в сообщении.

«С завтрашнего дня (вторника) все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашем внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены » — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Обращаясь к путешественникам, Мариуш Каминский попросил с пониманием и терпением отнестись к ситуации, поскольку через контроль на границах изменится организация дорожного движения. Министр отметил, что принятые действия в интересах всех нас.