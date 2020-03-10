Стремительное падение мировых цен на нефть может открыть окно возможностей для Беларуси в деле обеспечения страны альтернативными энергоносителями из третьих стран.

Мировой обвал

Рынок нефти открыл торги понедельника обвалом котировок, которого мир не видел почти три десятилетия.

С первых же сделок на лондонской бирже ICE цена сорта Brent обвалилась на 31%, до 31,02 доллара за баррель.

Падение стало рекордным с 17 января 1991 года, когда авиация многонациональных сил во главе с США начала операцию «Буря в пустыне», чтобы освободить захваченных иракской армией Кувейт.

Торги в пятницу, напомним, завершились падением на 9%, до 45 долларов за баррель, на новостях о том, что Россия отказалась присоединиться к дополнительному сокращению нефтедобычи, на котором настаивала Саудовская Аравия и ее ближневосточные партнеры, а сделка ОПЕК+ де-факто развалилась.

Саудиты предлагали убрать с рынка 1,5 млн баррелей в день, но Москва от лица главы Минфина Антона Силуанова напомнила, что Эр-Рияду нужно 80 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, тогда как российскому — достаточно 42,4 доллара.

Саудовской Аравии было предложено спасать рынок в одиночку. Ответ последовал незамедлительно. В субботу государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco объявила беспрецедентное снижение цен на свою нефть для клиентов на всех рынках.

Фактическая цена отгрузки саудовских партий в ЕС будет на 10,25 доллара ниже котировок Brent, чего, по данным Bloomberg, не было ни разу за 20 лет доступной статистики.

Одновременно Саудовская Аравия планирует резко нарастить добычу нефти, рассказали Bloomberg источники в Эр-Рияде.

Потоки саудовской нефти в условиях, когда мировой спрос находится в свободном падении, способны обрушить цены до 20-30 долларов, а в худшем случае до 10-20 долларов за баррель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs, пишет Finanz.

Реакция в России

«Роснефть», продавившая идею отказаться от сделки ОПЕК+ ради попытки обанкротить американский сланец, возглавила падение бумаг российских компаний на Лондонской бирже в понедельник.

На фоне крушения фондовых индексов по всему миру и рекордного с начала войны в Ираке коллапса фьючерсов на нефть депозитарные расписки на акции крупнейшей добывающей компании России спикировали на 21,4%.

В пересчете на капитализацию «Роснефть» подешевела на 13 млрд долларов.

Российский рубль в результате нефтяных демаршей обвалился. Курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, и превысил отметку в 75 российских рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 российских рублей.

В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей в марте 2016 года, а курс евро превышал 85 рублей в феврале того же года.

В то же время стоимость топлива на АЗС в России не упадет, несмотря на резкое падение цены нефти, которое будет нивелировано ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства, считают опрошенные ТАСС эксперты.

«Россияне вряд ли почувствуют снижение цены нефти. Низкая цена на нефть нивелируется девальвацией рубля, поэтому внутренние цены на нефтепродукты в России снизятся в лучшем случае на 2-3%, а на заправках и вовсе снижение будет символическое — не более 0,5%. Такова специфика российской нефтяной отрасли», — считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Реакция в Беларуси

Пока еще нельзя оценить все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля, заявил БЕЛТА премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

«Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию», — отметил премьер-министр.

«В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», — заявил Сергей Румас.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть.

Доллар вырос до 2,3518 рубля (+0,1122 рубля, или +5,01%), евро — до 2,675 рубля (+0,1572 рубля, или +6,24%). Российский рубль подешевел на 4,78%, — до 3,1628 рубля за 100 российских рублей.

Экспертный прогноз

Обвал цен на нефть, как и начала мирового финансововго кризиса создаёт предпосылки для реализации амбициозных региональных проектов. «Можно утверждать, что государства Центрально-Восточной Европы впервые за долгое время могут уменьшить зависимость о российских углеводородов. Более того, создать реальный механизм, способный составить конкуренцию российским поставкам на рынки третьих стран», — отмечает аналитик Украинского Института будущего Игорь Тышкевич.

Речь идет о ценовом демпинге Саудовской Аравии, которая предлагает скидку 10,25 доллара на баррель относительно цены марки Brent для европейских потребителей.

«Это в абсолютных цифрах сравнимо со «скидкой в 17%» от РФ для Беларуси. Не случайно Лукашенко срочно провёл совещание с руководителями нефтехимической отрасли и говорил о форматах покупки «более 6 миллионов тонн». Много и если сделка будет — это меняет нефтяной баланс в Беларуси. Дальнейшее развитие идеи может привести к реализации совместных проектов по созданию независимой от РФ сети трубопроводов в регионе», — убежден Игорь Тышкевич.