Указ № 15, который изменил подходы к предоставлению досрочной пенсии, Глава государства подписал еще в январе этого года. Однако вопросы пенсионных льгот по-прежнему волнуют областных жителей. Тонкости нового законодательства МЛЫН.BY разъяснила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Тамара Красовская.

— Тамара Петровна, могли бы уточнить, кто имеет право на более раннюю пенсию?

— Действующее законодательство содержит более 20 оснований, которые дают право выхода на пенсию на 5–10 лет (а то и более) раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста. Воспользоваться им могут работники, занятые в особых условиях труда по спискам № 1 и № 2, а также специалисты отдельных профессий: доярки, животноводы, трактористы-машинисты, водители городского пассажирского транспорта, работницы текстильного производства, отдельные категории медицинских и педагогических работников, артисты, спортсмены, работники авиации и другие специалисты.

— А много ли областных жителей досрочно ушло на пенсию?

— Доля таких пенсионеров в общей численности получателей трудовых пенсий составляет 26%, то есть практически каждый четвертый человек воспользовался правом досрочного выхода на пенсию.

— Почему изменились подходы к предоставлению досрочной пенсии?

— До 2009 года пенсии за работу в особых условиях назначалась в общем порядке. Их выплаты осуществлялись из общей пенсионной системы, которая формируется за счет взносов на пенсионное страхование (работодатели отчисляют в основном 28%, работники — 1%). Но с 1 января 2009 года в республике стала действовать система профессионального пенсионного страхования работников (Закон «О профессиональном пенсионном страховании»). С этого момента средства для выплаты таких пенсий накапливаются на счете каждого работника. Чтобы уйти на пенсию досрочно, нужно иметь после 2009 года не менее половины профессионального стажа работы с особыми условиями труда, в течение которого работодатель уплачивал за работника взносы на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения. Таким образом, выплата досрочных профессиональных пенсий осуществляется не из общей пенсионной системы, а за счет средств работодателя. Поэтому, когда за период с 1 января 2009 года работник, например тракторист-машинист или доярка, выработает половину профессионального стажа продолжительностью 10 лет и будет иметь право на досрочную профессиональную пенсию, то он (она) автоматически теряет право на досрочную пенсию по Закону «О пенсионном обеспечении». И в прошлом году вопрос о досрочных пенсиях обострился, когда указанные категории работников поняли, что они получат только профессиональную пенсию, размер которой очень низкий в связи с непродолжительным периодом формирования взносов и невысоким тарифом. В связи с этим работники начали поднимать вопрос о сохранении права на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по Закону «О пенсионном обеспечении», то есть по правилам, действовавшим до 2009 года.

— Что изменилось со вступлением в силу Указа № 15?

— Прежде всего учитывается, какой стаж выработан до 1 января 2009 года. Если не менее половины требуемого полного льготного стажа, то в таком случае работники имеют право на досрочную пенсию по старым правилам, действующим до 2009 года. Другими словами, указанная пенсия им будет назначаться из средств общей пенсионной системы. Причем не важно, сколько отработано после 2009 года. Главное, чтобы в сумме получился требуемый для каждой профессии льготный стаж.

Приведу пример. Гражданин Иванов работал полный рабочий день трактористом-машинистом в производстве сельскохозяйственной продукции с 1 августа 1992 года по 30 сентября 2019-го. Стаж его работы с особыми условиями труда до 1 января 2009 года составил 16 с половиной лет, а после — почти 10,5 месяца. В 2019 году ему отказано в назначении досрочной пенсии по возрасту, так как после 1 января 2009 года его профессиональный стаж составил более половины (10 лет) требуемого льготного стажа. Теперь же в соответствии с новым указом после 1 января 2020 года он приобретает право на досрочную пенсию по возрасту по Закону «О пенсионном обеспечении», поскольку до 2009 года у него было не менее 10 лет требуемого льготного стажа.

А вот другая ситуация. Гражданка Петрова работала дояркой с 1 января 2001-го по 20 декабря 2019-го. Стаж ее работы с особыми условиями труда до 1 января 2009 года составил 9 лет, а после — чуть больше 11 лет. Право на досрочную пенсию по возрасту из средств общей пенсионной системы она не имеет, поскольку продолжительность льготного стажа до 1 января 2009 года у нее менее половины (10 лет). Ей может быть назначена только досрочная профессиональная пенсия за счет сформированных пенсионных сбережений на ее лицевом счете (по Закону «О профессиональном пенсионном страховании»).

— То есть для работников, не выработавших половину требуемого льготного стажа до 2009 года, ничего не поменялось?

— Почему же? Со вступлением в силу нового указа такие работники могут выбрать один из трех вариантов. Первый: продолжать формировать досрочную профессиональную пенсию. В этом случае работодатель будет уплачивать за работника обязательные взносы на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения. Второй: выбрать вместо досрочной профессиональной пенсии дополнительную профессиональную пенсию (назначается по достижении общеустановленного пенсионного возраста за счет сформированных пенсионных сбережений). В этом случае работник в дальнейшем будет получать две пенсии — общую по возрасту и дополнительную профессиональную. Третий: получить ежемесячную доплату к заработной плате вместо профессионального пенсионного страхования. При таком выборе работник получит дополнительный доход вместо права на профессиональную пенсию в будущем. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работодателем на основании письменного заявления работника.

Еще один важный момент. Чтобы будущие профессиональные пенсии были еще выше, с 2021 года Указом № 15 повышаются целевые взносы работодателей более чем в два раза в отношении некоторых категорий работников. Эта мера необходима для формирования более высоких размеров профессиональных пенсий в будущем.