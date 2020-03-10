Совокупные продажи эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG), в состав которого входит белорусская «Милавица», в прошлом году сократились на 8,5%. Единственным исключением в этом тренде на главных рынках сбыта стала Беларусь.

Один из лидеров по производству и реализации женского белья в странах постсоветского пространства SFG отчитался о сокращении продаж по итогам прошлого года на 8,5% (до 56,9 млн евро) и уменьшении на 3,3% (до 11,1 млн евро) чистой прибыли.

Ключевыми для SFG являются рынки России, Беларуси и Украины, на которых в прошлом году пришлось 89,9% всех продаж.

Падение обусловили результаты деятельности компании, прежде всего, на российском и украинском рынках. В России реализация продукции под марками Milavitsa и Lauma через собственные магазины и торговые точки франчайзи сократилась га 9,9% и составила 33,6 млн евро. В Украине объем продаж упал почти наполовину – на 48,5% до 1,5 млн евро. Белоруски, наоборот, увеличили траты на продукцию «Милавицы» на 2% (до 16,1 млн евро), но их усилий оказалось недостаточно, чтобы повлиять на итоговые финансовые показатели холдинга.

В прошлом году, как следует из отчетности, компания пошла и на сокращение штата. Если в начале 2019 года в SFG работало 2 073 человека (включая 500 — в рознице), то в конце года число сотрудников составило 1 888, в том числе 503 – в магазинах.

Как отмечается в сообщении SFG, в этом году холдинг в Беларуси сосредоточится именно на повышении прибыльности розничного бизнеса. Через компанию «Сильвано Фэшн» эстонцы управляют на белорусском рынке 61 магазином Milavitsa и Lauma. Всего розничная сеть холдинга составляла на 1 января 2020 года 666 торговых точек, из которых 628 работали под брендом Milavitsa, остальные – Lauma. 110 из них были в собственности SFG.