Депутаты поддержали инициативу дать Владимиру Путину право выдвигаться вновь на выборах 2024 года. Голосование прошло после внезапного приезда президента в Госдуму и его выступления в поддержку предложения.

Депутаты Госдумы на своем заседании во вторник, 10 марта, поддержали инициативу о внесении поправки в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков. «За» проголосовали 380 человек, «против» — 43, «воздержался» — 1. Ранее фракция КПРФ заявила, что будет голосовать против этой поправки.

Голосование произошло сразу после речи в нижней палате президента России Владимира Путина, который приехал в Госдуму и выступил с комментарием предложенных поправок в Конституцию РФ. Он, в частности, поддержал высказанную ранее во вторник идею депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Это позволит 67-летнему Владимиру Путину еще раз выдвигаться на пост главы государства в 2024 году. Путин отметил, что считает это возможным, если против не выступит Конституционный суд.

России, по мнению Путина, абсолютно необходима сильная президентская вертикаль власти: «Прежде всего это необходимо для стабильности». Ро его словам, альтернативные системы государственного устройства, такие, как парламентская республика, «на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована».

Наделение Госсовета и других государственных органов, которые не избираются напрямую, президентскими полномочиями Путин называл неправильным и опасным. По мнению президента, «это неизбежно приведет к двоевластию».

Путин прокомментировал инициативу провести выборы в Госдуму раньше запланированного срока. Он считает, что если граждане России проголосуют за поправки в конституцию, которые предполагают изменения полномочий парламента, то это означает, что будут поддержаны новые полномочия действующего депутатского состава. «Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму», — сказал президент РФ.

О необходимости внесения поправок в конституцию президент Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму. Голосование по поправкам в Конституцию РФ намечено на 22 апреля.