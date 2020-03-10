Часто возникает ситуация, при которой смартфон не включается. В этом случае многие владельцы мобильных устройств обращаются в сервисный центр.

Однако иногда человек в состоянии «воскресить» гаджет самостоятельно.

Эксперты перечислили способы восстановить работоспособность мобильного устройства, сообщают интернет-источники.

Первый вариант – принудительно перезапустить смартфон. Для этого необходимо нажать сразу на две кнопки: «уменьшение громкости» и «питание».

Удерживать их нужно в течение 10-15 секунд. Стоит отметить, что данный способ подходит только для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

Для мобильников от иных производителей комбинация клавиш может быть совсем другой.

Есть и другой способ проверки работоспособности смартфона: для этого его нужно подключить к сети.

Если индикатор не появился, а гаджет не включился, проблема может состоять в неисправности зарядного устройства. В этом случае поможет замена последнего.

Иногда помогает и замена аккумулятора, который мог выйти из строя из-за перегрева.

Смартфон может не включиться из-за западания кнопки. Тогда её необходимо заменить.

В некоторых ситуациях мобильник не функционирует из-за попадания на него воды. В этом случае помогает просушивание устройства, перед которым необходимо вытащить аккумулятор.

Также проблема может состоять в сбое обновления. Именно по этой причине специалисты не рекомендуют скачивать приложения из неизвестных источников.

Если перечисленные способы не помогают, можно попробовать «воскресить» устройство с помощью сброса до заводских настроек. Однако в этом случае вся записанная информация будет удалена.