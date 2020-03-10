Эксперты полагают, что резонансное дело суд будет рассматривать не менее трех месяцев, и на прения стороны выйдут не ранее начала лета.

Обвиняемые по делу о взятках при поставке компьютерного и телекоммуникационного оборудования признают в суде вину, ожидается, что прокуроры продолжат читать обвинение в среду, сообщает Sputnik.

Во вторник Верховный суд начал рассмотрение коррупционного дела, по которому проходят 16 обвиняемых, в числе которых экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, Сергей Сиводедов, который в момент задержания занимал должность гендиректора РУП «Белтелеком», замначальника главка Нацбанка Андрей Подгорный, начальник главка Нацбанка Игорь Кудасов.

Несмотря на то что судебный процесс в СМИ получил название «дело Втюрина», не этот обвиняемый получил самую большую сумму взяток, следует из материалов дела. По данным КГБ, ему вменяется получение в общей сложности около 180 тысяч долларов.

Признают вину

Сегодня прокуроры начали оглашать обвинение, ряд обвиняемых, находящихся не под стражей, признали в суде вину в получении взяток.

В числе первых, кому прокуроры зачитывали обвинение, – Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», фигура достаточно известная в банковских кругах. Он находится под стражей. По данным следствия, он получил взяток в составе группы по предварительному сговору повторно на сумму более 860 тысяч долларов.

Как отметил гособвинитель, незаконные вознаграждения предназначались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию при поставке в страну телекоммуникационного оборудования. По словам прокурора, первую взятку Касперович получил в 2007 году, в дальнейшем их размеры варьировались от 10 тысяч до более 200 тысяч долларов. Касперович признал в суде вину полностью, по всем эпизодам.

Заместитель начальника главка Нацбанка Андрей Подгорный, который, по данным КГБ, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США, также признал вину в полном объеме.

Сроки суда

Как отмечают эксперты, судебное следствие по данному делу продлится не менее трех месяцев. «Пока еще нет информации, когда стороны должны выйти на прения. Но будет это не ранее начала лета», – сообщил Sputnik информированный источник. Материалы дела составляют 47 томов.