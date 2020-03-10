«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Милан-Минск c 12 марта по 2 апреля.

«В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса, авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Милан-Минск c 12 марта по 02 апреля 2020 г. включительно», — говорится в официальном сообщении компании.

Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 02 апреля 2020 года включительно, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полёта до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Рим-Минск.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.