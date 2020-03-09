Израиль распространил действующий в стране 14-дневный карантин на всех пребывающих из-за границы. Таким образом, власти пытаются сломить тенденцию распространения коронавируса, передает Радио Свобода.

В Израиле 42 подтверждённых случая инфицирования и ни одного смертельного случая. Власти распорядились о помещении в карантин десятков тысяч жителей страны, которые подозреваются в контактах с носителями. По этому поводу правительство выражает обеспокоенность в связи с возможным негативным влиянием массового карантина на ритмичность работы предприятий и учреждений.

На вечер 9 марта мировые статистические данные по коронавирусу таковы: 114 тысяч случаев заражения, 4004 смертельных случая, 62 834 человек выздоровели. 9 марта в разных странах скончались 199 человек (из них 97 – в Италии).