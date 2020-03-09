Во Франции в возрасте 90 лет скончался актер Карл Адольф (Макс) фон Сюдов. Как сообщает издание Deadline, смерть актера подтвердила французскому изданию Paris Match его жена Катрин фон Сюдов.

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — сообщила Катрин.

Карл Адольф фон Сюдов родился в апреле 1929 года в шведском городе Лунд. Его по два раза номинировали на премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой Глобус». За свою карьеру он успел поработать с режиссерами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем. В последние годы актер вместе со своей супругой проживал во французском Провансе и с 2002 года принял гражданство Франции.

Свою карьеру Сюдов начал в 1949 году, он снялся в более чем 100 фильмах. В, частности, он сыграл профессора Преображенского в итальянско-немецкой версии «Собачьего сердца» и доктора Нейринга в «Острове проклятых».

Актер также сыграл в популярном телесериале «Игра престолов» престарелого лорда Бриндена, принимавшего обличие трехглазого ворона.

Последней картиной, в которой снялся Сюдов, стал фильм Томаса Винтерберга «Курск», вышедший в 2018 году.