Внучка Лукашенко пошутила про деда и заняла второе место на конкурсе «Мисс Лицей БГУ»

Дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко — Анастасия — завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей БГУ», сообщает TUT.BY.

Анастасия сорвала аплодисменты зрителей во время видеовизитки, начав ее с шутки про деда.

«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — сказала она, а на экране появились четыре фото Александра Лукашенко.

В музыкальном конкурсе Анастасии Лукашенко ассистировала сестра Дарья, младше ее на год. Они давно играют на фортепиано и не раз становились призерами творческих конкурсов.

Дочь среднего сына президента Беларуси начала обучение в Лицее БГУ, куда поступают после 9 классов школы, в прошлом году. Она поступила в гуманитарный класс на «обществоведение и английский язык».

«Мисс Лицей БГУ» стала Татьяна Пивоварчик из 10-го филологического класса, а «Мисс зрительских симпатий» достался Дарье Ольховик.