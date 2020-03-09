Министр труда Ирина Костевич рассказала в эфире телеканала ОНТ, что в Беларуси могут увеличить пособие на ребенка до 690 рублей.

Меры по увеличению пособий на рождение детей обсуждаются в министерстве давно, однако пока не было предпринято конкретных мер, что может произойти в 2020 году, отметила Костевич.

По ее словам, в случае рождения второго и последующего ребенка в течение трех лет, пособие может увеличиться почти в два раза и составить 690 рублей.

«Сегодня это 35% (от размера средней зарплаты по Беларуси) на первого ребенка — 405 рублей, на второго — 463 рубля. Тогда мы прорабатывали, если в течение трех лет рождается второй или последующий ребенок, то пособие будет 60%», — заявила министр.

Это уже куда более значительная сумма, чем 463 рубля за второго ребенка, а данная мера будет прорабатываться и может помочь в сложившейся ситуации, отметила Костевич.