Церемония зажжения олимпийского огня в Греции из-за распространения коронавирусной инфекции состоится без зрителей, сообщил Национальный олимпийский комитет Греции.

Такое решение было принято по итогам заседания комитета, которое состоялось 9 марта, пишет gordonua.com.

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек – только представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады 2020. Аккредитация СМИ на мероприятие «будет крайне ограниченной», сказано в заявлении.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес, эстафету олимпийского огня впервые начнет женщина – греческая спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки. Греческий этап эстафеты олимпийского огня завершится 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос», после чего огонь специальным рейсом должны доставить в Японию.

Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей.

По состоянию на 9 марта количество инфицированных коронавирусом в Греции возросло до 73, летальных случаев в этой стране не зафиксировано, информирует Greek Reporter. В мире количество инфицированных превысило 100 тыс., 3603 человека скончались.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. 24 июля огонь зажгут на стадионе в столице Японии, где состоится Олимпиада.