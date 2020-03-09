Топ-10 самых ценных автомобильных брендов в мире

Третий год подряд Mercedes-Benz является самым ценным автомобильным брендом в мире. За минувший год его стоимость выросла на 8% до 65 миллиардов долларов США.

Об этом говорится в последнем отчете Brand Finance — ведущего независимого консультанта по оценке бренда.

Mercedes-Benz по-прежнему активно инвестирует в исследования и разработки в ожидании новых тенденций — в частности, развития электрических и автономных транспортных средств — а также вкладывается в новые инновационные бизнес-модели, в том числе в недавно расширившийся подписной сервис Mercedes Collection.

Согласно исследованию Brand Finance, его обслуживание клиентов является лучшим в бизнесе. Это, в сочетании с новыми и существующими модельными рядами и отличным дизайном, помогает бренду на шаг опережать своего основного конкурента BMW (стоимость бренда 40,5 млрд долларов).

Второй год подряд ценность Toyota росла быстрее, чем Volkswagen. Ценность японского бренда выросла на 11% до 58,1 млрд долларов, тогда как ценность немецкого бренда выросла на 8% до 44,5 млрд долларов США. Этому способствовал более активный рост в Азии бренда японского производителя.

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Стоимость бренда Jeep выросла на 62% за минувший год до 4,1 млрд долларов.

При этом у Land Rover год был не столь успешным. Произошло падение стоимости данного бренда на 16% до 7,6 млрд долларов из-за слабого роста во всем мире и в Китае, в частности. Именно в эту страну Land Rover вложил значительные средства.

Самым быстрорастущим брендом в автомобильной промышленности (рост на 65%) является Tesla. Во многом это происходит благодаря новому заводув Китае, а также продажам в Китае, Австралии, Великобритании и на некоторых рынках Восточной Европы.

Даже Porsche, самая коммерчески успешная марка автомобилей класса люкс и самая быстрорастущая марка автомобилей в топ-5, становится электрической. Благодаря запуску автомобиля Taycan она укрепляет свои позиции а перспективе, что делает бренд первым традиционным производителем автомобилей класса люкс, выпустившим полностью электрическую модель.