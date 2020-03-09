Сегодня за лайк под порно в социальных сетях можно получить не только штраф, но и общественные работы или арест.

Следственный комитет Беларуси видит необходимость вернуться к вопросу смягчения ответственности за неосознанные лайки под порно, сообщил в эфире телеканала СТВ глава СК Иван Носкевич, передает Sputnik.

Наказание за распространение порнографии предусмотрено в Беларуси статьей 343 УК. При этом «распространение» трактуется достаточно широко – наказывают и за лайки под порно в социальных сетях. Теперь же местами законодательство могут смягчить.

«Мы исходим из того, что такие действия обладают невысокой общественной опасностью. И их можно отрегулировать административно-правовыми методами. С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса, и такого рода действия регулировать в пределах Административного кодекса, а привлекать лиц к уголовной ответственности только при наличии административной преюдиции», — высказался Носкевич.

Таким образом, для наказания по уголовной статье потребуется преюдициальная связь между несколькими аналогичными правонарушениями, совершенными в год после привлечения к административной ответственности – то есть перед законом ответят «рецидивисты» от порнографии.

Напомним, изменения в Административный кодекс сегодня активно обсуждаются профильными ведомствами. Предполагается, что он будет «облегчен», также будет сокращен список ведомств, которые могут возбуждать аналогичные дела, ожидается пересмотр наказаний по разным статьям.