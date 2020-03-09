Фото: psixologiyaotnosheniy.ru

Сегодня за лайк под порно в социальных сетях можно получить не только штраф, но и общественные работы или арест.

Следственный комитет Беларуси видит необходимость вернуться к вопросу смягчения ответственности за неосознанные лайки под порно, сообщил в эфире телеканала СТВ глава СК Иван Носкевич, передает Sputnik.

Наказание за распространение порнографии предусмотрено в Беларуси статьей 343 УК. При этом «распространение» трактуется достаточно широко – наказывают и за лайки под порно в социальных сетях. Теперь же местами законодательство могут смягчить.

«Мы исходим из того, что такие действия обладают невысокой общественной опасностью. И их можно отрегулировать административно-правовыми методами. С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса, и такого рода действия регулировать в пределах Административного кодекса, а привлекать лиц к уголовной ответственности только при наличии административной преюдиции», — высказался Носкевич.

Таким образом, для наказания по уголовной статье потребуется преюдициальная связь между несколькими аналогичными правонарушениями, совершенными в год после привлечения к административной ответственности – то есть перед законом ответят «рецидивисты» от порнографии.

Напомним, изменения в Административный кодекс сегодня активно обсуждаются профильными ведомствами. Предполагается, что он будет «облегчен», также будет сокращен список ведомств, которые могут возбуждать аналогичные дела, ожидается пересмотр наказаний по разным статьям.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА