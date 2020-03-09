Правительство Беларуси не берется в полной мере оценивать все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля, заявил премьер Беларуси Сергей Румас. Однако власти страны не намерены искусственно поддерживать курс нацвалюты.

«Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию», — заявил премьер РБ.

«В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», — подчеркнул Румас.

Премьер отметил, что действия Нацбанка РБ не должны привести к снижению золотовалютных резервов страны, что, по идее, означает отказ от политики валютных интервенций «держим курс любой ценой накануне выборов».

«Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия», — сказал Румас.

Премьер также высказал надежду на то, что обвал цен на нефтяном рынке поможет Беларуси договориться с Россией о поставках нефти.

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — сказал Румас, добавив, что эта ситуация равным образом влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти.