В записке, которую жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину, было предложение взять ее в жены и информация об отсутствии у нее материальных проблем и детей. Фото записки крупным планом показали в воскресенье, 8 марта, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщают «Вести».

«Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (вероятно, высшее образование — прим. «Ленты.ру»), мне 28 лет, без детей и материальных проблем», — говорится в раскрытом послании. Эта информация была написана на обороте фотографии самой Юлии. Как пишут «Вести», всего она передала Путину два своих фото.

Ранее она рассказала, что ей нравятся в Путине его деловые качества. Также россиянка объяснила, что надеется, что глава государства оценит ее внешность и «у него что-нибудь екнет».

Шилова предложила Путину жениться на ней 6 марта, когда президент был в Иваново и общался с местными жителями на улице. Женщина подошла к главе государства и громко попросила его взять ее в жены. Затем они перекинулись парой фраз, а после российский лидер отметил, что его собеседница, вероятно, теперь станет знаменитостью, поскольку все происходило в присутствии журналистов.

Владимир Путин около 30 лет прожил в браке с Людмилой Путиной (урожденная Шкребнева). Они развелись в 2013 году.