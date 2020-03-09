Пять небольших российских нефтяных компаний впервые начали поставки нефти в Беларусь, цена сформирована без учета премии, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли. В марте суммарный объем поставок от них составит около 200 тыс. тонн», — сказал Тищенко.

«Поставки идут как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом», — добавил пресс-секретарь.

Он также подтвердил, что поставки НК Группы «Сафмар» Михаила Гуцериева в Беларусь в марте составят 300 тыс. тонн, а суммарный объем поставок за счет всех источников (с учетом танкерной нефти по северному направлению – через Клайпеду 160 тыс. тонн, и южному – через Одессу 250 тыс. тонн) сложится на уровне 1 млн тонн.

Представитель «Белнефтехима» не уточнил наименования малых российских НК, которые начали поставки в Беларусь. Между тем, ранее сообщалось, что в их числе «УДС нефть» (50 тыс. тонн) и дочерняя компания «Белоруснефти» – НК «Янгпур» (2 тыс. тонн).

Как сообщалось, поставки от крупных российских НК в Беларусь отсутствуют с начала года из-за спора о включении в цену премии поставщику.