В понедельник, 9 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли первые торги иностранными валютами на текущей неделе. Евро и доллар резко укрепились к белорусскому рублю.
По итогам торгов на БВФБ 6 марта 2020 года сложились следующие курсы:
- курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами 0,1122 BYN (+5,01%) и был зафиксирован на уровне 2,3518 BYN/USD;
- курс евро вырос на 0,1572 BYN(+6,24%) и по итогам торгов составил 2,6750 BYN/EUR;
- курс российского рубля снизился на 0,1587 BYN (-4,78%) за 100 RUB и составил 3,1628 BYN/100 RUB.