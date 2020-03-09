В понедельник, 9 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли первые торги иностранными валютами на текущей неделе. Евро и доллар резко укрепились к белорусскому рублю.

По итогам торгов на БВФБ 6 марта 2020 года сложились следующие курсы: