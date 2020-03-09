Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей.

Этот вопрос рассматривается на совещании главы государства с руководством Совета Министров, передает БЕЛТА.

По мнению президента, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом, отметил он. «Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня», — заявил он.

Среди других документов, вынесенных на рассмотрение главы государства, — проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки. В числе обсуждаемых тем совершенствование нотариального обслуживания, изменение норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.