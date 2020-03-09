Российский певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу «Ну-ка, все вместе», пишет РИА Новости.

Певец эмоционально отреагировал на исполнение песни участницей конкурса из Мурманской области. На это обратили внимание другие участники передачи, включая ведущего Николая Баскова.

«Просто это невероятно было, очень здорово. Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату», — заявил Лазарев.

«Ну-ка, все вместе» – вокальное шоу, в котором принимают участие исполнители из России и других стран. Выступления участников оценивает жюри из 100 человек, куда входят известные певцы, композиторы и музыканты.