Из Минска в Венгрию могут начать ходить поезда. Об этом рассказал заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожжа, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Транспортный вестник».

По словам А.Дрожжа, на данный момент у Беларуси организовано железнодорожное сообщение со всеми странами-соседями. Более того, есть и связь с Казахстаном, Молдовой, Германией, Францией, Италией и Австрией.

В конце 2019 года БЖД было принято решение расширить сеть беспересадочного сообщения со странами Западной Европы. Так, например, появился поезд «Брест-Прага». А сейчас планируется связать железнодорожными путями Минск и Венгрию. Известно, что по этому вопросу уже ведутся переговоры с западными партнерами.