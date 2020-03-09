298 погибших, 4 обвиняемых. В Нидерландах начинается суд по делу о крушении Boeing над Донбассом

Суд Гааги 9 марта начинает слушания по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом в июле 2014 года. В 2019 году международная группа следователей назвали четырех обвиняемых в причастности к крушению.

Крушение и расследование

Boeing разбился на Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших были из Нидерландов (192 человека), а также из Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В 2015 году международная группа следователей представила первый отчет: крушение рейса MH17 было вызвано взрывом боеголовки типа 9N314M на ракете серии 9M38, запущенной из восточной части Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным следователей, после попадания ракеты трое членов экипажа в кабине пилота погибли мгновенно, а самолет распался на две части в воздухе. Эксперты говорили, что люди на борту вряд ли успели осознать происходящее в момент крушения.

Спустя три года следствие заявило, что Boeing сбили российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, расположенной под Курском.

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили ответственность за крушение малайзийского Boeing над Украиной на Россию. США заявили, что доверяют выводам международной группы следователей.

В России все годы расследования отрицают обвинения, а также принадлежность «Бука» ВС РФ.

Кому предъявили обвинения

В 2019 году прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым в причастности к крушению. Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Следствие считает, что никто из четырех лично не участвовал в запуске ракеты, однако они причастны к доставке зенитно-ракетного комплекса на Донбасс. Глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть очевидец запуска ракеты. На арест подозреваемых выдано четыре ордера, они объявлены в международный розыск.

Прокуратура Нидерландов заявила, что суд пройдет даже если обвиняемые не будут там представлены. Кроме того, ведомство обещало во время процесса опубликовать доказательства против обвиняемых.

Суд

Судебные слушания пройдут в юридическом комплексе возле аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в 2014 году вылетел рейс МН17. Суд пройдет в рамках национального законодательства Нидерландов, так как большинство пассажиров рухнувшего самолета были из этой страны. Ранее несколько стран, чьи граждане погибли в катастрофе требовали назначить международный трибунал. Но Россия заблокировала эту инициативу в Совбезе ООН, воспользовавшись правом вето.

Слушания будут открытыми, однако попасть на них смогут только те, кто вместится в зал заседаний. Власти Нидерландов приняли решение транслировать заседания в Интернете.