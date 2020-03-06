Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2020 года, по предварительным данным, составили $8 804,9 млн в эквиваленте. Об этом сообщили в Нацбанке.

За февраль золотовалютные резервы снизились на $438,2 млн (на 4,7%) после снижения в январе на $150,4 млн (на 1,6%).

Как пояснил регулятор, снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $383,5 млн, а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Поддержанию уровня ЗВР в феврале способствовали поступление инвалюты в бюджет, средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.