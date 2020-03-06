Жительница Иваново попросила президента России Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города, пишет «РИА Новости«.

«А возьмите меня замуж», — прокричала одна девушка.

Путин был несколько озадачен. Они перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его.

Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение вступить в брак.

«Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал Путин.

Он отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну.