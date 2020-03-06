Мобильное приложение, которое объединит информацию обо всем парковочном пространстве города, создадут в Минске, передает агентство «Минск-Новости«. Об этом сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий заместитель председателя городского исполнительного комитета Александр Дорохович.

В приложении, разработкой которого занимаются Центр информационных технологий Мингорисполкома и ГО «Гаражи, парковки и автостоянки», будут содержаться сведения о наличии свободных мест на всех парковках города, как государственных, так и частных.

— Если мы говорим людям, что они паркуются не там, мы должны предложить альтернативу — приложение, в котором будет видно, где можно оставить автомобиль законно, — сказал А. Дорохович.