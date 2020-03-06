В Гродно легковушка выехала на переход с людьми, пострадала девушка. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, передает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня утром на улице Стефана Батория. Водитель «Киа» выехала с улицы Парижской Коммуны. В это время на ближайшем регулируемом переходе для авто загорелся красный сигнал светофора.

«Однако автомобиль не остановился, а продолжил движение. В этот момент дорогу начали переходить сразу 5 пешеходов», — рассказали в ГАИ. В итоге машина сбила 29-летнюю девушку, которая серьезных травм не получила.

По факту ДТП проводится проверка.