В Европейском союзе по состоянию на утро 6 марта лишь в четырех странах не было подтверждено заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает «РБК-Украина«.

На данный момент коронавирус не был обнаружен в Болгарии, Кипре, Мальте и Словакии.

При этом как минимум один случай заражения COVID-19 был выявлен в остальных 23 странах Евросоюза — Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польше, Румынии, Словении, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Отметим, последней страной ЕС, которая подтвердила наличие коронавируса, стала Словения. О первом случае местный Минздрав сообщил 5 марта, инфицированным стал мужчина, который вернулся из Марокко.