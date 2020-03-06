Живые существа, которые доминировали в океанах нашей планеты примерно полмиллиарда лет назад, были соединены между собой особыми нитями, длина которых достигала нескольких метров. О существовании «социальной сети», которая объединяла древних животных, рассказали со страниц издания Current Biology исследователи из Великобритании.

Земной жизни понадобилось значительное время, чтобы перейти от бактерий и микроскопических существ к крупным и сложным организмам. Первые сообщества крупных и сложных существ начали появляться к завершению эдиакарского периода — то есть 570-540 миллионов лет назад.

Самыми успешными существами того времени были папоротникообразные рангеоморфы, которые активно колонизировали морское дно несмотря на отсутствие органов для передвижения. «Это очень странные по современным меркам существа. У них не было ртов, а также органов для передвижения, поэтому мы предполагаем, что рангеоморфы поглощали питательные соединения из окружающей жидкости», — рассказывают авторы исследования, представители Кембриджского и Оксфордского университетов.

Отсутствие органов передвижения заставляло рангеоморфов проводить всю жизнь на одном месте, но это не значит, что эти существа не общались между собой. Новые окаменелости, обнаруженные учеными в районе Ньюфаундленда, указывают на коммуникацию, которая существовала между древними животными. «Мы нашли окаменевшие нитевидные филаменты, длина которых достигала четырех метров. Для чего конкретно предназначались эти структуры — неизвестно, но можно предположить, что для коммуникации, размножения или обмена питательными веществами. Речь идет о чем-то вроде социальной сети, которая была у первых животных Земли», — добавляют ученые.