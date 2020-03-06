Привлекать граждан к ответственности за просроченный паспорт при прохождении границы или за то, что в документ вложены какие-то предметы – неверно и неактуально. Такое мнение было высказано 5 марта на заседании межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию мер административной ответственности, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

На заседании обсуждались «черновые» варианты проектов нового Кодекса об административных правонарушениях и нового Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

— Мы предлагаем всем смелее исключать составы правонарушений из особенной части кодекса. Этого же требует президент, — сказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс. Именно она на заседании заявила о неактуальности наказания за пересечение границы с просроченным документом.

По словам О. Чуприс, на данном этапе обсуждается не просто некая концепция, а «черновые» варианты. То есть половина работы уже проделана. Члены рабочей группы проанализировали предложенные белорусами поправки, которых поступило более 2 тыс. Частично они легли в основу этих «черновых» вариантов.

При этом замглавы Администрации президента отметила, что в проекте кодексов пока есть несколько технических и юридических недоработок, из-за которых возникают спорные моменты, но на решение этой проблемы у группы есть два месяца. Также предстоит изучить поправки и предложения всех государственных органов.

В свою очередь глава Администрации президента Игорь Сергеенко проинформировал, что в процессе разработки корректировок в данные документы, были пересмотрены и критерии оценки эффективности деятельности некоторых должностных лиц, а также определены основные показатели результативности по защите жизней и здоровья граждан.