Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились по Идлибу. Об этом российский лидер рассказал по итогам двусторонней встречи, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что Москва не всегда согласна с турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. «Но каждый раз в критические моменты, опираясь на высокий уровень отношений, нам удавалось найти точки соприкосновения, выходить на приемлемые решения», — резюмировал глава государства, добавив, что так произошло и в ходе прошедшей встречи.

По итогам встречи стороны согласовали совместный документ. По мнению президента, достигнутые с Эрдоганом договоренности станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Встреча глав государства прошла 5 марта в Кремле. Переговоры двух лидеров проходили в закрытом формате. Стороны обсудили «все аспекты ситуации в Сирии». Российский президент перед началом встречи отмечал, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска и усилила поддержку лояльных ей боевиков. А после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии Анкара объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».