Проведение Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза запланировано на 10 апреля в Минске. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня в Москве на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает БЕЛТА.

«Необходимо завершить работу над проектом стратегии евразийской интеграции до 2025 года и обсудить ее на очередном заседании Межправсовета 10 апреля в Минске», — сказал Михаил Мишустин.

В целом премьер-министр России положительно оценил динамику евразийской интеграции. «Сформирована правовая основа союза, Евразийской экономической комиссии переданы весомые полномочия, достигнуты конкретные результаты формирования общих рынков и налаживания производственно-сбытовых цепочек, — отметил российский премьер. — Идет формирование четырех самых важных работ — это свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы».

По мнению Михаила Мишустина, перед коллегией ЕЭК стоит задача обеспечить координацию совместных усилий стран ЕАЭС по расширению экономического сотрудничества. Необходимо также включить интеграционный контур в новые сферы, прежде всего в цифровую экономику.

«Мы абсолютно открыты к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов. Россия здесь готова взять на себя все необходимые обязательства, если хотите, функции локомотива евразийской интеграции», — заявил Михаил Мишустин.