Как сообщили «Ежедневнику» в Positive Technologies, эксплуатируя уязвимость CVE-2019-0090, локальный злоумышленник может извлечь корневой ключ платформы (chipset key), который записан в микросхеме PСH, и получить доступ к зашифрованным этим ключом данным. При этом невозможно зафиксировать сам факт утечки ключа. Имея корневой ключ, злоумышленник может не только расшифровывать данные, хранящиеся на целевом компьютере, но и подделать его аттестацию, которая основана на схеме EPID (Enhanced Privacy ID), — то есть выдать свой компьютер за ПК жертвы. Данная схема используется в работе технологии DRM, а также для обеспечения безопасности банковских транзакций и аттестации интернета вещей.

«Выявленная уязвимость похожа на недавно найденную ошибку в BootROM мобильных платформ Apple, но относится к системам Intel, — объясняет один из авторов исследования, эксперт Positive Technologies Марк Ермолов. — Обе уязвимости позволяют извлечь зашифрованные данные пользователей. В данном случае сценариев извлечения ключа достаточно много. Ключ можно снять с потерянного или украденного ноутбука для расшифровки загруженных с него данных. Перехватить ключ могут недобросовестный поставщик, специалист обсуживающей организации или сотрудник вашей компании — если они получили физический доступ к ПК. В некоторых случаях возможен удаленный перехват ключа, если злоумышленник в ходе многоступенчатой атаки получит локальный доступ к целевому ПК или производитель оборудования позволяет дистанционно обновлять прошивки внутренних устройств, таких как Intel Integrated Sensor Hub».

Уязвимость потенциально дает возможность скомпрометировать распространенные технологии защиты информации, которые используют аппаратные ключи для шифрования, такие как DRM, firmware TPM, Intel Identity Protection. Например, злоумышленник может эксплуатировать уязвимость на своем ПК для обхода DRM-защиты контента и его нелегального копирования. Данная ошибка в ROM также позволяет организовать произвольное выполнение кода на нулевом уровне привилегий Intel CSME, и устранить эту ошибку с помощью обновления прошивки невозможно.

Специалисты Intel рекомендуют пользователям устройств, использующих технологии Intel CSME, Intel SPS, Intel TXE, Intel DAL и Intel AMT, обратиться к производителю конкретного устройства или материнской платы, чтобы получить обновление микропрограммы или BIOS для устранения этой уязвимости. Обновленные рекомендации для снижения уровня угроз, связанных с уязвимостью CVE-2019-0090, изложены на сайте Intel.

Учитывая невозможность фундаментального исправления данной проблемы путем внесения изменений в ROM чипсета, эксперты Positive Technologies рекомендуют отключить технологию шифрования носителей информации, использующую подсистему Intel CSME, или рассмотреть возможность замены парка компьютеров на ПК с процессорами Intel 10-й серии и выше. Важную роль приобретает и выявление возможных фактов компрометации инфраструктуры в ретроспективе с помощью систем анализа трафика, таких как PT Network Attack Discovery.