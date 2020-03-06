Как сообщили в Республиканском гидрометцентре, в предстоящие выходные ожидается теплая, но местами с дождями погода.

В субботу, 7 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1…+6 градусов, при прояснениях 0…-2 градусов; максимальная днем +6…+12 градусов, по юго-востоку до +14 градусов.

В воскресенье, 8 марта, будет преимущественно облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…+6 градусов, максимальная днем от +5 градусов по северо-западу до +13 градусов по юго-востоку.

В начале следующей недели скажется влияние области пониженного атмосферного давления, сформированной во влажной теплой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах страны небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. В ночные и утренние часы местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5 градусов, максимальная днем +5…12 градусов.