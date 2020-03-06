Найдена древнейшая дорога, построенная индейцами майя

Археологи, просканировав огромную территорию лидаром, обнаружили древнюю дорогу, которую сделали майя. Она соединяла два города.

Ученые во время раскопок на полуострове Юкатан в Центральной Америке обнаружили древнюю дорогу, которая, скорее всего, была построена индейцами майя более 1000 лет назад, пишет Live Science.

Археологи считают, что это может быть та самая известная дорога, по которой воины двигались в сторону города Яксуна, позже взятого под контроль индейцами города Коба. Построена она была около 680 года н. э.

«Мы предполагаем, что дорогу приказал построить король К’авиил Аджо для контроля плененного города Яксуна, который находился примерно в 100 километрах от Кобы», — заявили ученые.

Дорога была обнаружена с помощью специальной оптической системы лидар, который просканировал территорию между двумя индейскими городами.

Исследователи выяснили, что древние дорожные мастера приподняли дорогу и укрепили ее известняком. Вероятнее всего, дорогу строили пленные.