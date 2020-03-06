Мазутные пятна на поверхности Западной Двины заметили днем 5 марта в районе улицы М.Горького в городе Витебске, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Работниками МЧС была обследована береговая зона реки, установлены боновые заграждения, ограничивающие попадание загрязнений в реку. В ночное время организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки и целостности боновых заграждений.

Работниками Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований.

По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия по установлению вида загрязнения и их источника.

Фото:vitebsk.mchs.gov.by