Министерства здравоохранения и информации в совместном заявлении призвали СМИ не разглашать персональные данные пациентов с коронавирусной инфекцией, равно как и тех, кто находится на обследовании.

Совместное заявление двух министерств опубликовано в пятницу, передает Sputnik.

«Как уже неоднократно звучало ранее, в борьбе с распространением вируса 2019-nCoV немало зависит от ответственной и профессиональной позиции средств массовой информации, интернет-ресурсов и блогеров», — говорится в заявлении.

«Реальную ситуацию от народа никто не пытается утаить!» — подчеркивается в заявлении.

«При этом мы понимаем и с уважением относимся к стремлению каждого из вас помимо широко распространяемых в информационном пространстве официальных сообщений и комментариев специалистов дать своей аудитории некий свой, собственный эксклюзив по актуальной теме. Однако сложилась тревожная ситуация, когда чрезмерно активный поиск журналистами и блогерами людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу 2019-nCoV ведет к тому, что они, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегодня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам», — отметили в министерствах.

Как отмечается в заявлении, на вопрос, почему они так поступают, «люди отвечают, что они не хотят попадать на страницы СМИ и фигурировать в качестве «героев» постов в социальных медиа».

«При этом они, обоснованно или нет, но опасаются возможной негативной реакции по отношению к себе со стороны своих соседей, друзей, знакомых и даже работодателей», — объяснили в заявлении.

«Медицинские учреждения в соответствии с действующим законодательством гарантируют этим людям сохранение врачебной тайны. Но вторжение в личную жизнь граждан, попытки противоречащего нормам права распространения их персональных данных и информации о состоянии здоровья – это как раз то, чем сегодня грешат отдельные представители сферы массовой информации», — констатировали в министерствах.

Вплоть до ответственности

Ведомства предупредили, что любая попытка нарушения врачебной тайны в СМИ и распространение персональных данных «незамедлительно получит соответствующую правовую оценку и виновные в полной мере понесут за это установленную ответственность».

«Уважаемые журналисты и блогеры! Помните также и о том, что помимо норм права есть еще и этические нормы. И мы настоятельно просим вас руководствоваться и ими, касаясь столь деликатной области, каковой является личная жизнь человека», — добавили в заявлении.

На сегодня в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса COVID-19. В целом же медики наблюдают за тысячами людей, вернувшихся из неблагополучных стран или контактировавших с заболевшими.