Целью новой системы оплаты труда, заработавшей с 1 января, было не столько повышение зарплат, сколько совершенствование методики их начисления, но при этом не удалось избежать ошибок в расчетах, отметила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

В беседе с руководителем ОНТ Маратом Марковым глава Минтруда Ирина Костевич пояснила, почему с нового года в ряде случаев зарплаты бюджетников понизились вместо обещанного повышения, и как ситуация скорректирована на данный момент к датам выплаты февральской зарплаты, передает Sputnik.by.

«Новая система оплаты труда, которая заработала с 1 января 2020 года, не нацелена была на повышение заработной платы, эта система была нацелена на совершенствование системы оплаты труда», ― рассказала Костевич.

Главное ― не допустить снижения заработной платы в равных условиях, при одинаковом количестве рабочих дней и других сопоставимых моментах, отметила министр.

«Какие вопросы решила эта система? Тарифная ставка 41 рубль, если посмотреть к минимальной зарплате, это всего чуть больше 12% ― удельный вес тарифной части, 1 разряд. С 1 января 2020 года мы перешли на базовую ставку, и это 185 рублей, мы усилили удельный вес вот этой постоянной гарантированной частью в заработной плате, и это очень важно», ― подчеркнула Костевич.

Человеческий фактор

При этом на практике, когда пошло начисление зарплат по январю, не удалось избежать человеческого фактора ― ошибок в учете, признала министр. Кроме того, новой системой руководителям было дано больше возможностей мотивировать своих сотрудников, и не все руководители воспользовались этим правом, добавила Костевич.

Белорусские деньги

«Мы старались максимально оперативно реагировать на это, и для этого должна быть фактура, нам не надо фамилии и отчества, нам надо хотя бы то учреждение, где человек увидел, что на его взгляд неправильно начислена заработная плата»,― пояснила Костевич.

Если у граждан есть вопросы и непонимание начисления их зарплат, глава министерства предложила обращаться на прямую линию в Минтруда, контактные номера размещены на официальном сайте ведомства.

«В бюджете фонд оплаты труда на 2020 год заложен с ростом в 15%, и это уже второй элемент в зарплате. Первый элемент ― изменить систему и сделать ее проще и прозрачнее, а второй ― бесспорно социальная политика, рост заработной платы в бюджетной сфере», ― сказала Костевич.