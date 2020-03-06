За два месяца этого года за досрочным использованием средств семейного капитала обратились почти 9 тысяч человек.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. Тогда был открыт 11 581 счет ($115,81 млн), в 2016-м — 18 982 ($189,82 млн), в 2017-м — 16 840 ($168,4 млн), в 2018-м — 15 466 ($154,66 млн), в 2019-м — 15 461 ($154,61 млн).

С 2020 года программа продлена еще на 5 лет — она доказала свою эффективность.

«Когда мы проанализировали работу капитала, который действовал в 2015-2019 годах, увидели здесь не только механизм поддержки, но и механизм стимулирования. Пять лет действия того капитала к пяти годам (2010-2014) — и количество многодетных семей увеличилось в 1,4 раза. Прирост — 40%», — отметила Ирина Костевич.

При этом в новой программе появились некоторые новшества. Семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. (вместо $10 тыс.) и будет ежегодно индексироваться. Назначается он при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Также расширены направления досрочного использования средств (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала).

«Для обеспечения баланса новой программы со старой мы разрешили размораживать этот капитал — досрочное использование. И тем, кому капитал был назначен в 2015-2019 годах, и тем, которые родят в 2020-2024 годах. Почему именно эти меры — досрочное использование? Прежде всего это жилье. Семьи говорят, что решение жилищного вопроса важно. Эта мера сработает для тех, кто стоит на очереди, нуждается в жилье. Многодетные семьи очень активно поднимали вопрос, что при строительстве с государственной поддержкой есть часть, которую семья должна платить сама. Мы понимаем, что с рождением каждого ребенка расходы семьи увеличиваются. Второе направление — это получение образования. И третье — услуги здравоохранения», — рассказала Ирина Костевич.

По словам министра, из почти 9 тысяч обращений за досрочным использованием средств 95% заявлений — для решения жилищного вопроса.