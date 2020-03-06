Вечером 5 марта Азербайджан отправил в Беларусь 90 тысяч тонн нефти, сообщает госнефтекомпания страны SOCAR.

«Отправили вчера вечером, груз — 90 тысяч тонн нефти Azeri Light», — рассказал представитель SOCAR. Танкер отправился из турецкого порта Джейхан.

«Белнефтехим» сообщал, что с Азербайджаном было заключено соглашение на поставку 2 партий нефти общим объемом 160 тысяч тонн. Планируется, что сырье будет доставлено танкерами в порт Одесса и перевалено по трубопроводу «Одесса — Броды» на Мозырский НПЗ.

По словам главы «Белнефтехима» Андрея Рыбакова, в 2020 году SOCAR поставит в Беларусь около 1 миллиона тонн нефти.