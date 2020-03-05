Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство.

Законопроект № 819170-7) был подготовлен правительством и дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским.

В настоящий момент определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Принятый закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

Также Госдума приняла поправки в закон о гражданстве (№814817-7), которым предлагается сократить с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Данные заявления должны быть поданы на территории РФ.

В настоящее время рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявил ранее журналистам, что «мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией».

«Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников: уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Беларуси, Армении и других бывших советских республик», — подчеркнул Володин.