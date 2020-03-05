Прокуратура Могилевской области направила в областной суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы областного центра, которой инкриминировано покушение на убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью.

Происшествие произошло 2 декабря 2019 года. Нетрезвая женщина, находясь в квартире родственников и желая умышленно лишить жизни девятимесячного мальчика, взяла ребенка на руки, одетого в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку, вышла с ним на балкон, открыла окно и бросила его вниз, сообщили в службе информации прокуратуры.

При этом она сознавала, что ребенок в силу своего возраста не мог оказать ей активное сопротивление и защитить себя.

Обвиняемая действовала в отношении сына с особой жестокостью, поскольку падение с высоты 2,7 метра – расстояние от окна до земли, а также длительное нахождение на промерзшей земле, могли причинить ему особые страдания и мучения.

Мальчику причинены тяжкие по признаку опасности для жизни телесные повреждения в виде закрытого перелома затылочной кости.

Мальчика обнаружил прохожий, он закутал малыша в свою куртку и вызвал скорую. Ребенка доставили в Могилевскую областную детскую больницу, где ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса РБ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Ранее примененную к обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.