В интернет попали фото резиденций Лукашенко с высоты

По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре 2019 года сделали ортофотосъемку Минска и прилегающих территорий. Детализация — высокая, на этих кадрах рассмотреть объекты сверху можно лучше, чем на снимках для других карт, сделанных со спутника. Можно увидеть, как выглядят резиденции Лукашенко, дворики Администрации президента и КГБ, пишет TUT.BY.

В Государственном комитете имущества рассказывают, что общая площадь отснятых для ортофотомозаики территорий — около тысячи квадратных километров. Пространственное разрешение снимков — 15 сантиметров в одном пикселе. Съемку вели для создания земельно-информационной системы (ЗИС) Минска.

Центр и несколько «засекреченных» зданий

На карте есть несколько заблюренных нечетких мест: так, закрыли здания Министерства обороны в центре города, СИЗО № 1 («Володарка») в Пищаловском замке, Дворец независимости.

В этом списке и площадка за Дворцом Республики — здание управления военной контрразведки КГБ находится рядом с кафе и барами на улице Интернациональной.

Но есть и незамазанные любопытные объекты. На проспекте Независимости — к счастью, недоступный для большинства дворик КГБ. На снимке видно, что там припаркованы в том числе большие авто.

В центре есть еще один спрятанный от посторонних глаз двор — на Карла Маркса, 38, при Администрации президента. Его украшает лишь яркая клумба.

Тракторный завод и авиация

Территории Тракторного завода оказались похожими сверху на поле тетриса: видны цеха и техника.

А вот на поле Академии авиации в Чижовке видна небольшая экспозиция самолетов. Можно рассмотреть даже, каким авиакомпаниям они принадлежали.

Дрозды и резиденция президента в Заславле

Одна из резиденций президента в Минске заблюрена, но дачи президента в Дроздах и Заславле еще доступны для просмотра с карт.

Так, в Дроздах, кроме спортивных и вертолетной площадок, можно рассмотреть и благоустройство. У дома что-то похожее на фонтан, а рядом с другим участком есть даже детская площадка.

Более компактной выглядит территория в Заславле.