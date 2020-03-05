Национальный банк Беларуси направил во все банки письмо, в котором говорится, что банкам и НКФО нужно разобраться с вопросом более широкого использования белорусского языка, сообщает infobank.by.

Оказалось, что в Национальный банк поступают обращения граждан с просьбой обеспечить «соблюдение их прав в выборе языка при осуществлении банковского обслуживания».

Белорусскоязычные клиенты «просят» использовать белорусский язык наравне с русским языком при информировании и предоставлении банковским сообществом финансовых услуг населению.

Поэтому Национальный банк обратился в Ассоциацию белорусских банков (далее – Ассоциация) с просьбой рассмотреть возможности:

доработки интерфейса программного обеспечения, используемого в банкоматах и инфокиосках на территории Беларуси, мобильного банкинга и интернет-банкинга для отображения информации в том числе — на белорусском языке

обеспечения работы белорусскоязычной версии официального сайта

оформления по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая заключаемые договоры

К концу марта белорусские банки должны дать ответ регулятору:

о возможности расширения доступности финансовых услуг для населения Беларуси

планируемых сроках доработки программных интерфейсов банкоматов, инфокиосков, цифровых каналов обслуживания

— а также направить данные об использовании белорусского языка при предоставлении информации об услугах банка и публикации новостных сообщений на официальном сайте банка, заключении договоров с клиентами и ответах на обращения клиентов.